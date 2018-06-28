وزير الطيران يتفقد الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

كتب- طه عبيد:

تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، الخميس، مقر الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعدد من شركاتها التابعة.

وعقد "المصري"، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الشركة القابضة ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الشركة، واستمع الوزير لعرض توضيحي عن نشاط الشركة، وكل من الشركة المصرية للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بالإضافة إلى شركة تكنولوجيا المعلومات.

تضمن الشرح التفصيلي التعرف علي خطط واستراتيجيات الشركة، فيما يخص تطوير المطارات المصرية، من حيث البنية التحتية والمنظومة الأمنية وفقاً للمعاييرالدولية، وكذلك إحلال وتجديد أنظمة المراقبة الجوية وشبكة الردارات، وزيادة الطاقة الإستعابية بالمطارات المصرية ، بالإضافة إلى المشروعات الإستثمارية التى تتبناها الشركة خلال الفترة الجارية والمقبلة .

كما إطلع الوزير على أهم المعوقات والتحديات الراهنة التي تعوق مسيرة العمل بهذه الشركات، ووجه بالحلول والمقترحات للحد من هذه المعوقات.