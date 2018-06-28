  • عاجل:برقم الجلوس.. لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية اضغط هنا:

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح الثانوية الأزهرية

    رئيس الطائفة الإنجيلية: ثورة 30 يونيو أعادت للشعب كرامته وحريته

    09:43 م الخميس 28 يونيو 2018
    رئيس الطائفة الإنجيلية: ثورة 30 يونيو أعادت للشعب كرامته وحريته

    القس أندريه زكي

    كتب- إسلام ضيف:

    هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

    وقال زكي، في بيان له اليوم الخميس، "إن ثورة 30 يونيو أعادت للشعب المصري كرامته وحريته بفضل قواتنا المسلحة والشرطة وتكاتف جميع أبناء الوطن، الذين هبوا لما فيه خير للوطن".

    وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "ثورة 30 يونيو تمثل إرادة الشعوب صاحبة القرار ومحركة الأحداث، إنني أهنئ سيادة الرئيس السيسي والشعب المصري بهذه المناسبة بالنيابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر، ونصلي من أجل أن يوفق الله الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصر الحديثة الديمقراطية".

    أندريه زكي الطائفة الإنجيلية ثورة 30 يونيو السيسي

    الخبر التالى:

    وزير الطيران يتفقد الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان