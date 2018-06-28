رئيس الطائفة الإنجيلية: ثورة 30 يونيو أعادت للشعب كرامته وحريته

كتب- إسلام ضيف:

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

وقال زكي، في بيان له اليوم الخميس، "إن ثورة 30 يونيو أعادت للشعب المصري كرامته وحريته بفضل قواتنا المسلحة والشرطة وتكاتف جميع أبناء الوطن، الذين هبوا لما فيه خير للوطن".

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "ثورة 30 يونيو تمثل إرادة الشعوب صاحبة القرار ومحركة الأحداث، إنني أهنئ سيادة الرئيس السيسي والشعب المصري بهذه المناسبة بالنيابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر، ونصلي من أجل أن يوفق الله الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصر الحديثة الديمقراطية".