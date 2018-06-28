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    مصطفى بكري: رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان الأربعاء المقبل

    09:18 م الخميس 28 يونيو 2018
    مصطفى بكري: رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان الأربعاء المقبل

    كتب- معتز عباس:

    قال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سيلقي برنامج الحكومة أمام مجلس النواب ربما يكون يوم الأربعاء المقبل وليس يوم الإثنين كما تردد.

    وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الخميس، أنه سيتم تشكيل لجنة برلمانية برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البيان والرد عليه في فترة لا تزيد عن 10 أيام.

    وأكد أن الحكومة الجديدة لن تحصل على الثقة في برنامجها إلا بعد موافقة 300 نائبا من الحاضرين للجلسة يوم إلقاء البيان.

    مصطفى بكري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مجلس النواب

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