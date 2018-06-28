السيسي يوافق على تعديل شروط ترشح "العُمد والمشايخ"

كتب- إسلام ضيف:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 154 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العُمد والمشايخ.

ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس، نص القانون، حيث نص على: "المترشح لأحد المنصبين، ينبغي ألا يقل عُمره يوم فتح باب الترشح عن 30 عام، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل بالنسبة للعُمدة، وإجادة القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ".