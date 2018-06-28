  • عاجل:برقم الجلوس.. لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية اضغط هنا:

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح الثانوية الأزهرية

    السيسي يوافق على تعديل شروط ترشح "العُمد والمشايخ"

    08:53 م الخميس 28 يونيو 2018
    السيسي يوافق على تعديل شروط ترشح "العُمد والمشايخ"

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب- إسلام ضيف:

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 154 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العُمد والمشايخ.

    ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس، نص القانون، حيث نص على: "المترشح لأحد المنصبين، ينبغي ألا يقل عُمره يوم فتح باب الترشح عن 30 عام، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل بالنسبة للعُمدة، وإجادة القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ".

    قانون العمد والمشايخ بعد 154 لسنة 2018

    السيسي ترشح العمد والمشايخ قانون العمد والمشايخ

    الخبر التالى:

    مصطفى بكري: رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان الأربعاء المقبل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان