القاهرة- مصراوي:

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين الدكتور أحمد نبيل الشيخ رئيسا للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة، خلفا للواء إسماعيل الفار الذي سيتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وتدرج "الشيخ" في عدة مناصب داخل الوزارة، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية.