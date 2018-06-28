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    بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة في وزارة الطيران المدني

    08:07 م الخميس 28 يونيو 2018
    بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة في وزارة الطيران المدني

    كتب- طه عبيد:

    أصدر الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، الخميس، حركة تغييرات شملت العديد من قيادات الشركة التابعة للوزارة.

    شملت التغييرات، تكليف الطيار أحمد عادل، للقيام بأعمال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفا لصفوت مسلم، الذي شكره الوزير على جهوده خلال الفترة الماضية.

    كما تم تعيين الطيار طارق فوزي، رئيسا للشركة المصرية للمطارات، حيث كان يشغل منصب رئيس قطاع التنمية اٍلادارية والموارد البشرية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلفاً للطيار محمد سلام مصيلحي.

    وتعيين المهندس أحمد فوزي عبد العظيم رئيسا لمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وكان يشغل منصب مساعد لرئيس لشركة المصرية للمطارات للشئون الفنية، وذلك خلفاً للمحاسب مجدي إسحاق.

    حركة تغييرات وزارة الطيران المدني يونس المصري

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