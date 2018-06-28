  • عاجل:برقم الجلوس.. لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية اضغط هنا:

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح الثانوية الأزهرية

    كيف تحجز شقة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي؟ (فيديوجرافيك)

    08:05 م الخميس 28 يونيو 2018
    • عرض 2 صورة
    • عرض 2 صورة

    تقرير- محمد عبدالناصر:
    فيديوجراف- أحمد عبد الغني:

    أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، طرح حجز 120 ألف وحدة ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي في 5 مدن جديدة، هي: أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعاشر من رمضان.

    ويرصد "مصراوي" بالخطوات، كيفية حجز شقة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، عبر الفيديو جرافيك التالي:

    حجز شقق الإسكان الاجتماعي حجز وحدات سكنية

    الخبر التالى:

    بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة في وزارة الطيران المدني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان