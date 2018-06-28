كيف تحجز شقة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي؟ (فيديوجرافيك)

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تقرير- محمد عبدالناصر:

فيديوجراف- أحمد عبد الغني:

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، طرح حجز 120 ألف وحدة ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي في 5 مدن جديدة، هي: أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعاشر من رمضان.

ويرصد "مصراوي" بالخطوات، كيفية حجز شقة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، عبر الفيديو جرافيك التالي: