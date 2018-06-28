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    بطريرك الكاثوليك يهنئ "السيسي" والشعب بذكرى 30 يونيو

    07:57 م الخميس 28 يونيو 2018
    بطريرك الكاثوليك يهنئ "السيسي" والشعب بذكرى 30 يونيو


    كتب- إسلام ضيف:

    هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

    وقال إسحق حسب بيان للكنيسة الكاثوليكية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنيء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو".

    وأضاف بطريرك الأقباط الكاثوليك: "ندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

    بطريرك الكاثوليك الرئيس السيسي ذكرى 30 يونيو

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