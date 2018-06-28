بالصور.. افتتاح سوق عكاظ السعودي بحضور وزيرة الثقافة

كتب- محمد عاطف:

افتتح الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، فعاليات سوق عكاظ بمدينة الطائف الذي يستمر حتى 13 يوليو المقبل، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

تحل مصر، ضيف شرف على دورة السوق هذا العام في نسخته الثانية عشرة، والذى تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ الذى التقى وزيرة الثقافة المصرية، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني والاستفادة من الخبرات المصرية بجانب تكثيف المشاركات في الفعاليات الثقافية بالمملكة خلال الفترة المقبله.

يمثل مصر في هذه الدورة، 4 من كبار مفكريها وأدبائها من خلال ندوتين الأولى بعنوان "التنمية الثقافية"، ويشارك بها الدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ويتحدث في ورقته البحثية عن "آليات تحديث البنية الثقافية العربية والدكتور سعيد المصري أستاذ الانثروبولوجيا الثقافية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وموضوع ورقته بعنوان "دور التنمية الثقافية في تحقيق التنمية المستدامة".

أما الندوة الثانية بعنوان "ندوة نقدية عن شاعر قديم.. ليلى الأخيلية"، ويشارك بها الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ويتحدث عن "مكانة ليلى الأخيلية بين الشعراء العذريين"، والدكتور أيمن ميدان أستاذ الدراسات الأدبية ووكيل كلية للدراسات العليا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ويتحدث في ورقته البحثية عن "شعر ليلى الأخيلية.. مقاربة نقدية".

كما يشتمل السوق على برنامج فني لفرق الموسيقى العربية ومعارض للفنون التشكيلية والحرف التقليدية.