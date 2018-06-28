سفيرة مصر في البحرين تستقبل فرقة رضا- صور

كتب- محمد عاطف:

استقبلت اليوم الخميس، السفيرة سها إبراهيم رفعت الفار، سفير مصر في البحرين، أعضاء فرقة رضا للفنون الشعبية، بحضور د. عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، ومديرة الفرقة الفنانة ماجدة إبراهيم.

واتفقت السفيرة مع الوفد الذي يزور المنامة للمشاركة في مهرجان الصيف، على تكثيف التعاون بين الجانب البحريني والجانب المصري على مستوى الفن والثقافه خصوصًا لما تجده وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم من ترحيب شديد في البحرين.

كما اتفق د. عادل عبده، رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية مع سفيرة مصر في البحرين، على تقديم العديد من عروض قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية علي جميع مسارح دولة البحرين الشقيقة في إطار التعاون والتبادل الثقافي بين الطرفين، كما تطرق الحديث إلى عظمة وتاريخ فرقة رضا.

كما حثت السفيرة، جميع أعضاء فرقة رضا على التألق في عرض اليوم على المسرح نظرًا لوجود العديد من السفراء وأصحاب المعالي لكي يكونوا واجهة مشرفة لمصر، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية والترحيب بجميع أعضاء فرقة رضا.