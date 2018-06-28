وزيرة السياحة تبحث التعاون مع مدير إدارة النقل بالجامعة العربية

كتب- يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الخميس، الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالقطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض محاور التعاون بين الوزارة وجامعة الدول العربية.

ونوهت وزيرة السياحة إلى أهمية الدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في تعزيز العلاقات بين الدول العربية وجهودها للعمل على دعم الدول العربية في مواجهة القضايا والمشكلات التي تواجهها.

وأشارت المشاط، في بيان الخميس، إلى الزيادة الملحوظة في الحركة الوافدة من السوق العربية والجهود المبذولة لدفع المزيد من هذه الحركة باعتبارها من الأسواق الهامة المصدرة للسياحة لمصر، وهو ما يمكن تحقيقه بشكل أكبر من خلال التعاون مع جامعة الدول العربية.

من جانبها، أوضحت دينا الظاهر رغبة جامعة الدول العربية في تعزيز مزيد من التعاون مع وزارة السياحة المصرية، والتنسيق مع الوزارة في إقامة عدد من الفعاليات خلال الفترة القادمة، مؤكدة أهمية السياحة في دعم الاقتصاد، حيث تمثل ركيزة أساسية له في عدد من الدول العربية.​