بالأسماء.. وزيرة الصحة تعيد تشكيل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات -مستند

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، برئاسة الدكتور وحيد دوس أستاذ الكبد بقصر العينى.

وبحسب القرار الذي حمل رقم 330 لسنة 2018، يُعيّن الدكتور وحيد دوس رئيسا للجنة القومية للفيروسات الكبدية، وبعضوية كل من الدكتورة منال حمدى السيد، والدكتور مجدى الصيرفى والدكتور جمال عصمت، والدكتور إمام واكد، والدكتورة مها الرباط، والدكتور نصر السيد والدكتور يحيى الشاذلي.

وجاء في عضوية اللجنة أيضًا، كل من رئيس هيئة التأمين الصحى ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة وممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

وكلفت الوزيرة، الدكتور خالد قابيل بالعمل مساعدًا لرئيس اللجنة لشؤن المتابعة والتطوير والإشراف على مراكز علاج الفيروسات الكبدية، والدكتور وحيد دوس بتشكيل المكتب التنفيذي للجنة لتنظيم العمل اليومي والدكتورة منال حمدي السيد بمتابعة ملف المسح القومى للكشف عن فيروس سي.