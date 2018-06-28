السيسي: ندعم تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بحدود 67

كتب- محمد قاسم:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، التي تعد القضية العربية المحورية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، طبقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وأشار راضي، إلى أن اللقاء شهد مناقشة تطورات الوضع في ليبيا وسبل الدفع قدماً بجهود التسوية السياسية، حيث أكد الجانبان إرادتهما الواضحة للعمل على إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، خاصة في ظل ارتباط ذلك المباشر بأمن مصر ومنطقة البحر المتوسط، وأهمية إجراء الانتخابات باعتبارها المصدر الوحيد للشرعية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن وجهات نظر الجانبين اتفقت على حدوث تقدم نسبي بالمشهد الليبي يجب البناء عليه واستغلاله رغم وجود بعض التحديات التي يجب التعامل معها، كما شددا على ضرورة دعم جهود توحيد الجيش الليبي وتحسين البيئة الأمنية.

وأكد أن اللقاء تطرق لآخر مستجدات الأزمة السورية، ولاسيما سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، ودعم الجهود الرامية لصياغة دستور جديد والتحضير للانتخابات، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وأهمية بذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي.