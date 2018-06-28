وزيرة الهجرة: أبوابنا مفتوحة للعلماء لتحقيق التنمية والنهضة في مصر

كتبت- مروة شوقي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هاني الكاتب، خبير الإحصاء الحيوي وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي للعلماء والخبراء، وذلك في إطار متابعة الوزارة لتنفيذ توصيات مؤتمر "مصر تستطيع".

وقالت مكرم، حسب بيان الوزارة، الخميس، إن الدولة حريصة كل الحرص على الاستفادة من عقول علمائها وخبرائها بالخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على عقد مؤتمرات "مصر تستطيع" لتكون ملتقى يناقش العلماء فيه أفكارهم ويتبادلون المعارف والخبرات للنهوض بالوطن والعمل على رفعته.

وأوضحت إنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية كالزراعة والإسكان والإنتاج الحربي والاستثمار وغيرها؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من جهود وخطط العلماء في التنمية والبناء، وتوفير فرص عمل للشباب بهدف الحدّ من الهجرة غير الشرعية.

وشددت مكرم، على أن الدولة تفتح أبوابها لأصحاب الأفكار والمبادرات الإيجابية المختلفة من أبنائها، لافتة إلى أن العمل لتذليل أي عقبة قد تواجه العلماء في طريق تحقيق خطط التنمية.

من جانبه، أعرب الكاتب، عن تقديره للجهود المبذولة من الوزارة من أجل تذليل العقبات للارتقاء، مضيفًا أنه تواصل مع عدد من الجهات المصرية والأوروبية لتنفيذ نماذج "الصوب متعددة التنوع" لتضم، بجانب زراعة المحاصيل، في ضوء مواكبة التطور العلمي في هذا المجال.

وأضاف الكاتب، أنه التقى اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وممثلي إحدى الشركات الأوروبية الرائدة في مجال الاستدامة، وتمّ الاتفاق على تقديم الدعم والمعرفة للبدء في مشروعات التنمية الزراعية المستدامة في مصر، موضحًا أنه يتم التنسيق حاليًا مع جامعة القاهرة للبدء في نموذج من 110 فدانًا لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

وتابع الكاتب، أن الشركة الأوروبية تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن 60 خبيرًا في مجال بناء المدن والمجتمعات العمرانية والزراعة من هذه الشركة قد شاركوا في اللقاء مع وزير الإنتاج الحربي.