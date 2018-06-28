"الهجرة": ننسق مع "الخارجية" لمتابعة قضية الطالب المعتدى عليه بـ"بولندا"

كتبت- مروة شوقي:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع والدة محمد عزت الطالب المصري المقيم في بولندا لدراسة هندسة البرمجيات، والذي تعرض للاعتداء في شهر فبراير الماضي، في "شبهة عنصرية"، ما نتج عنه عاهة وقطع أسفل العين وكسر للأسنان الأمامية، معربة عن مساندتها لها وكامل دعمها للوصول إلى حق ولدها.

وأكدت الوزيرة، في اتصال مع الطالب، دعم الدولة له. جاء ذلك عقب تلقي وزارة الهجرة رسالة استغاثة من والدة الطالب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مكرم، إن هناك تنسيقًا مع وزارة الخارجية لمتابعة القضية، وجارٍ الاتفاق مع محامٍ دولي وتكليفه بالوقوف على تطورات الحادث، ومناقشة الخطوات القانونية المفترض اتباعها، والوصول إلى حق الطالب المصري.