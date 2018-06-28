تعرف على الفائزين بجوائز اتحاد الكتاب العرب هذا العام- صور

كتب- محمد عاطف:

أعلن اتحاد الكتاب العرب، ظهر اليوم الخميس، أسماء الفائزين بجوائزه لهذا العام، أثناء اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام في بغداد، وفاز بجائزة القدس من العرب- بإجماع آراء اللجنة العليا- الكاتب والمفكر الإماراتي د.يوسف الحسن عن مجمل أعماله التي تناولت القضية الفلسطينية والأصولية اليهودية في أمريكا، وهي أرفع الجوائز التي يمنحها الاتحاد العام.

كما فاز بها- عن الكُتاب الأجانب، وقد تم استحداثها في الدورة الحالية- المترجم الروسي أوليج بافيكين، تقديرًا للخدمات الجليلة التي قدمها للأدب والثقافة العربيين، وعن انحيازه للقضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينة.

أما جائزة عرب 1948 التي استحدثت في هذه الدورة أيضًا، وتمنح للأدباء والشعراء العرب الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة عام 1967، فقد منحت مناصفة للشاعرين سامي ومهنا ومعين شلبية، وقد حجبت جائزة الشخصية العربية المدافعة عن الحقوق والحريات، نظرًا لعدم وجود مرشح تنطبق عليه شروط الجائزة.

الدكتور يوسف الحسن يحمل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، وشغل منصب وزير مفوض بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل في السلك الدبلوماسي منذ عام 1972، وقد مثّل الدولة في العديد من المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، كما شارك في الحوار العربي-الإفريقي.

أشرف "الحسن" على تنظيم الندوة الدبلوماسية السنوية التي تنظمها وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1986​، كما رأس تحرير مجلة الدبلوماسي، وله العديد من المشاركات في الأنشطة الثقافية، وهو عضو في العديد من الجمعيات والمنظمات الثقافية والفكرية والإنسانية العربية منها والدولية.

كان أحد مؤسسي جريدة الخليج الإماراتية حيث صدرت لأول مرة عام 1970، وشغل منصب أول رئيس تحرير لها، وكتب ونشر العديد من البحوث العلمية والمقالات في صحف ومجلات عربية وعالمية، وهو باحث مختص في العلاقات الدولية، وقضايا الصراع العربي- الصهيوني، والحوار بين الحضارات، وأمن الخليج العربي.

صدر له العديد من المؤلفات أبرزها: الحركة المسيحية الأصولية في الولايات المتحدة الأمريكية، واندماج: دراسة في العلاقات الخاصة بين إسرائيل وأمريكا، ونحو دبلوماسية عربية معاصرة، ومستقبل دولة الرفاه في الخليج، والحوار الإسلامي المسيحي، كما قام بتحرير العديد من المؤلفات منها: "أمن الخليج وتسوية الصراع العربي- الصهيوني"، و"حوار الحضارات"، و"الإمارات وحقوق الإنسان".