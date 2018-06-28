عمر عصر ينفي الإساءة لمصر: "الموضوع أخد شكل تاني خالص"- فيديو

كتب- إسلام ضيف:

نفى لاعب تنس الطاولة عمر عصر، تفوهه بعبارات مسيئة لمصر، وذلك عقب اتخاذ البعثة المصرية بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، قرارًا بإيقافه، بعد وصول معلومات وتوصية بإيقافه من محمد نور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وإدارة فريق تنس الطاولة بالدورة.

وأضاف عصر، في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "الموضوع ملوش علاقة بإساءة لكن له علاقة بإصابة، أنا جالي إصابة في ركبتي، في الوتر أول امبارح، ودا تشخيص الدكتور حسن رئيس البعثة الطبية".

وتابع عصر: "لعبت أول مباراة الصبح مع لاعب برتغالي اسمه كارفاليو وده لاعب كسبته أربعة واحد في البرتغال ومصنف على البطولة، وضمنت التأهل أول مجموعة وطريقي ممهد قبل النهائي للميدالية الذهبية".

أكمل: "في المباراة أمام اللاعب التركي الألم بدأ يزيد، والبعثة أرسلت معايا دكتور عشان يباشرني في البطولة وكان بيحاول عمل اللازم لكن الوقت كان ضيق، ونزلت المباراة بسبب الركبة والألم اللي عندي، وكنت بعنف نفسي في الكرة الغلط، وأنا غلطت إني مكنتش متقبل إصابة مفاجئة، كنت عايز أعمل حاجة لكن الإصابة خلتني أركز في النرفزة أكتر".

وأردف: "لم أسيء لحد، والموضوع اتاخد في شكل تاني خالص، نرفزة ملعب، وعندي الدليل على كلامي، أنا مخدتش إنذار أو تحذير من الحكم، وفي تنس الطاولة لو عليت صوتك بتاخد انذار وبعد كده نقطة وبعد كده طرد، وأنا مخدتش أي حاجه من الحاجات دي، والصالة كانت فاضية".

أضاف: "الموضوع أخد شكل تاني خالص، أنا أوليمبيًا ضمن أحسن 10 لاعبين على العالم، ونفس أكون من أول 5، أنا بقضي أكبر وقت في ألمانيا بالتمرين، الموضوع مياخدش أي إطار تاني عن الكلام ده".

ووجه حديثه لاتحاد تنس الطاولة، ووزير الرياضة أشرف صبحي، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمية، قائلًا: "ما فيش حاجة تستدعي الكلام ده".