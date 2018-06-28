وزير الزراعة: ملف ترقيات مركز البحوث على رأس أولوياتي

كتب- أحمد مسعد:

طالب باحث متفرغ بمركز البحوث الزراعية، وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، خلال ندوة نقاشية بعنوان "استدامة الزراعة المتكاملة"، بالقاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، بالتصدي للفساد والمحسوبية في ملف الترقيات والتكليفات والتعيينات في مركز البحوث الزراعية.

ورد وزير الزراعة، على طلب الباحث المتفرغ، بقوله، إنه طلب من الدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية، تقديم مقترح متكامل يتعلق بنظام الترقيات والبحوث، مؤكدا أن هذا الموضوع ضمن أولوياته.

ولفت الوزير، إلى ضرورة أن يكون التطوير بشكل مؤسسي، لأخذ القرار المناسب للتطوير من الأداء.

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