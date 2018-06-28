ندب مدير أمن الأزهر لمنصب رئيس رعاية الطلاب

كتب – محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ندب العقيد محمود عبدالعظيم صبيحة، مدير إدارة الأمن بالمشيخة، رئيسا لرعاية الطلاب والطالبات.

وشغل صبيحة منصب مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر لعدة سنوات، أثناء تولي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب منصب رئيس الجامعة، وتولى منصب مدير إدارة الأمن الإداري بالأزهر، بعد اعتلاء الطيب لكرسي المشيخة عام 2010.

ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على تولي رضا نصار ثابت محمد مدير الإدارة العامة لديوان المظالم، منصب مدير إدارة الأمن.

وأصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حركة ترقيات مؤخراً بالمناطق الأزهرية، تضمنت نقل الدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة البحر الأحمر، لرئاسة منطقة الإسكندرية، وإعادة الدكتور علي عبد الظاهر لمنصبه السابق رئيسا لمنطقة جنوب سيناء، بعد الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.

وتضمنت حركة التنقلات، نقل الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس منطقة دمياط الأزهرية، لرئاسة منطقة الفيوم، وندب الشيخ تاج الدين أبوالوفا رئيسا لمنطقة قنا.