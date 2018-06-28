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    نائب أمين عام "النواب" يبحث البروتوكول المشترك مع البنك الأفريقي للتنمية

    03:59 م الخميس 28 يونيو 2018
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    كتب- أحمد علي:

    التقى المستشار محمد نصير، نائب الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الخميس، مدير مشروع التعاون ببنك التنمية الأفريقي، وفريق العمل بالمشروع مع السيدة "مايلين بلومبرج" مديرة البنك الأفريقي للتنمية بالقاهرة والوفد المرافق لها.

    وحسب بيان، اليوم، شهد اللقاء مناقشة تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين مجلس النواب والبنك الأفريقي للتنمية.

    كما جرى الوقوف على عملية نقل الكتب النادرة لترميمها بالمتحف الكبير، وتفقد الوفد متحف المجلس والمكتبة وقطاع المعلومات.

    ​تعليق الصور: لقاء نائب أمين عام "النواب" وفريق البنك الأفريقي للتنمية

    محمد نصير مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي مايلين بلومبرج

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