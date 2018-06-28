مستشار الرئيس: مصر ليس لديها خبرة في زراعة الغابات رغم مناسبة المناخ

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور هاني الكاتب، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تفاصيل مشروع زراعة وصفه بـ"المهم جدا"، وتعرض للإهمال خلال السنوات الأخيرة.

وقال الكاتب، خلال ندوة نقاشية، بالقاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، إنه في منتصف التسعينيات بدأت مصر مشروع الغابات المستدامة، وكان مشروعًا هائلًا ومهمًا؛ للاستفادة من مياه الصرف الصحي في مصر.

وأضاف مستشار الرئيس، أن مصر ليس لديها خبرة في زراعة الغابات، رغم مناسبة المناخ في مصر لزراعة الأشجار، لافتا إلى نجاح المشروع في زراعة أنواع كثيرة من الأشحار على رأسها الماهوجيني والتيك والكولومبيا ستريوجورا والكايا.

ولفت إلى ضرورة استغلال المناخ المناسب لزراعة الغابات الشجرية في مصر، لافتا أيضا إلى أن الغابات الشجرية في مصر تواجه العديد من المشكلات، على رأسها نقص المياه، وأزمات في الشبكات.

وأضاف أن امتلاك مصر تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي، لكن لا يوجد نظام رقابي حاسم وصارم، لا نستطيع أن نقوم بذلك.

وشدد على ضرورة الاتجاه نحو تحلية مياه البحر وإيجاد كرق فعالة مصري، لأن كل التكنولوجيات الخارجية مكلفة جدا، موضحا أن القيادة السياسية مهتمة بذلك، مؤكدا ضرورة التوفير ايضا في مياه الري واستخدام تقنيات الري تحت سطحالتربة للتقليل من البخر.