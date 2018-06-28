جامعة القاهرة تعلن قواعد التحويل بكلياتها

كتب- محمد قاسم:

أقر مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، قواعد التحويلات ونقل القيد بكليات الجامعة في العام الجامعي المقبل 2018- 2019، ويبدأ مكتب التحويلات المركزي بجامعة القاهرة في تلقي طلبات التحويل ونقل القيد للطلاب اعتبارًا من أول شهر أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بأن التحويل بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى مركزيًا من خلال مكتب التحويلات المركزي بالجامعة، بحيث لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جدًا بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.

ولفت الخشت، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن التحويلات تجري في إطار النسبة التي يحددها مجلس كل كلية وفي ضوء إمكانيات كل كلية بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، مع التزام الطالب بإثبات محل إقامته في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة، وتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحول منها، مضيفًا أنه لن تُقبل تحويلات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والآثار.

وأوضح الخشت، التزام جامعة القاهرة بالقواعد التي أقرها مجلس الجامعة بشأن التحويلات، وكذلك قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات وتجري عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى للقطاع، وكذلك التحويل المناظر بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات.​