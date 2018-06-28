بالتفاصيل.. تقرير "التعليم" بشأن امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الخميس، امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2017- 2018 في مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية (العلوم، والرياضيات).

وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان اليوم، جاء على النحو التالي:

-إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمادة الكيمياء: (368.962) طالبًا وطالبة.

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمادة الجغرافيا: (234.962) طالبًا وطالبة.

وأعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أن امتحانات الثانوية العامة، في يومها الامتحاني التاسع سارت بشكل جيد ومنضبط، إذ اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأعلن حجازي أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، تمكنوا من رصد الحالات الآتي ذكرها أثناء انعقاد الامتحان بمادتي: (الكيمياء – الجغرافيا) جاءت الحالات على النحو التالي:

أولًا: بالنسبة لمادة الكيمياء:

- اللجنة رقم (2011) بمقر مدرسة دار السلام الابتدائية التابعة لإدارة دار السلام التعليمية بمحافظة سوهاج: ضبط الطالب (أ.م.م.أ.أ) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- اللجنة رقم (1088) بمقر مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية للبنين التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية بمحافظة الغربية: ضبطت غرفة العمليات المحلية بمديرية التربية والتعليم بالغربية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة الطالبة (ي.م.ع.أ) التي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالبة وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالة.

- اللجنة رقم (1600) بمقر مدرسة الإسماعيلية الثانوية للبنين التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بمحافظة الإسماعيلية: ضبط الطالب (ن.أ.أ.ن) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- اللجنة رقم (1606) بمقر مدرسة السلام الثانوية للبنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بمحافظة الإسماعيلية: ضبطت غرفة العمليات المحلية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وضبط الطالبة (هـ. ز.م.س) التي قامت بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالبة وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

- اللجنة رقم (1942) بمقر مدرسة البداري الإعدادية للبنين التابعة لإدارة البداري التعليمية بمحافظة أسيوط: ضبطت لجنة الإدارة بقطاع أسيوط بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وضبط الطالب (ح.ع.أ.م) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب.

- اللجنة رقم (350) بمقر مدرسة الهرم الثانوية النموذجية للبنين التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة: ضبطت لجنة الإدارة بقطاع القاهرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة الطالبتين (ش.م.ف)، (هـ.ش.ع.أ) خلال محاولتهما الغش عن طريق جهاز الهاتف المحمول وسماعة بلوتوث، وتم ضبط الأجهزة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبتين.

- اللجنة رقم (662) بمقر مدرسة قويسنا الحديثة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قويسنا التعليمية بمحافظة المنوفية: ضبط الطالب (أ.أ.ف.م) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

-"اللجنة رقم (342) بمقر مدرسة السلام الإعدادية للبنات التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة: ضبطت لجنة الإدارة بقطاع القاهرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة الطالبة (س.س.أ) خلال محاولتها الغش عن طريق جهاز الهاتف المحمول، وتم ضبط الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

- اللجنة رقم (668) بمقر مدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية بمحافظة المنوفية، ضبطت لجنة الإدارة بقطاع القاهرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة الطالبة (أ.أ.ر) خلال محاولتها الغش عن طريق جهاز الهاتف المحمول، وتم ضبط الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

ثانيًا: بالنسبة لمادة (الجغرافيا):

- اللجنة رقم (1029) بمقر مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية التابعة لإدارة الدلنجات التعليمية بمحافظة البحيرة: ضبط الطالب (ح.أ.م.ك) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

- اللجنة رقم (1600) بمقر مدرسة الإسماعيلية الثانوية للبنين التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية بمحافظة الإسماعيلية: ضبط الطالب (أ.ي.أ) الذي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

- اللجنة رقم (350) بمقر مدرسة الهرم الثانوية النموذجية للبنين التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، ضبطت لجنة الإدارة بقطاع القاهرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة الطالبة (ن.ع.أ.ي) التي نشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالبة وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة.

- اللجنة رقم (455) بمقر مدرسة الثانوية بنات الجديدة التابعة لإدارة بني سويف التعليمية بمحافظة بني سويف: ضبطت لجنة الإدارة بقطاع القاهرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة الطالبة (ش.ن.ع) خلال محاولتها الغش عن طريق جهاز الهاتف المحمول وتم ضبط الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

وأشار حجازي إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أي شكاوى بشأن صعوبة الامتحان بمادتي الكيمياء، والجغرافيا، وأفاد أن تقرير غرفة عمليات اتحاد طلاب مدارس مصر أكد أن الامتحان بهاتين المادتين جاء في مستوى الطالب المتوسط.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 1/7/2018، هو آخر أيام امتحان الدور الأول من امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وسيؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد (248.513) طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد (108.838) طالبًا وطالبة، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد (239.704) طالبًا وطالبة.