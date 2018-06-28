برلماني: كارثة حقيقية في بني سويف بسبب تحصين الأبقار

كتبت- هند الشامي:

تقدم النائب عاطف عبدالجواد، بطلب إحاطة لوزير الزراعة؛ بشأن التحصين الفاسد للبقر ما تسبب في انتشار وباء مرض العقد الجزعي، الذي يقتل البقر خلال ساعات.

وأوضح عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن هناك كارثة حقيقية في محافظة بني سويف، تتمثل في التحصين الفاسد للبقر ما تسبب في انتشار وباء مرض يسمى العقد الجزعي، الذي يقتل البقر خلال ساعات وهذا الوباء انتشر منذ أكثر من شهرين والتكاسل في اتخاذ قرار هذا الصدد يهدد الثروة الحيوانية بالكامل بالمحافظة.

وهدد عضو مجلس النواب، بتقديم استجواب لوزير الزراعة في حال عدم اتخاذ خطوات إيجابية على أرض الواقع خاصة بعد خسارة المواطنين الفادحة، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري لاتخاذ اللازم حيال هذه المشكلة الشائكة، مؤكدا على أن الأبقار تموت يوميا وهناك كارثة حقيقية ولابد من بحث تعويض من ماتت مواشيهم ولا يمتلكون مصدر رزق غيرها.

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