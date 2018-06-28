برلماني: مبادرة البنك المركزي لمساعدة المتعثرين فرصة لإنهاء ديون الفلاحين

كتب- أحمد علي:

ثمَّن النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، جهود البنك المركزي؛ لإنعاش الاقتصاد المصري ومحاولة حل مشكلات الديون المتعثرة لتخفيف العبء على صغار العملاء الجادين في السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادي.

وأوضح النائب، ضرورة الاهتمام بمشاكل المزارعين المتعثرين بالأخص في سداد قروضهم البنكية، لأن الفلاح عصب الزراعة المصرية وإذا تراكمت عليه الديون لن يستطيع أن يعطي الزراعة حقها ونخسر جانب كبير من الجوانب الاقتصاد المصري المهمة.

ونوه النائب إلى أن كثيرًا من المزارعين من أصحاب الديون المتعثرة هم عملاء جادون في السداد لكن لظروف خارجة عن إرادتهم أصبحوا غير قادرين على السداد، لذا لابد أن تتجاوب معهم الحكومة وتشجعهم وتقدم لهم الحلول طبقا لظروفهم بعد التأكد منها.

وقال النائب، إن نجاح هذه المبادرة متوقف على دراسة أسباب تعثر الشركات أو الأفراد ومدى استحقاقهم للاستفادة من المبادرة المطروحة، بالإضافة إلى التحقق من أهمية نشاط الشركة ودورها في دعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها حتى لا تزداد الاعباء على البنك المركزي بلا داعي.