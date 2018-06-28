​"محمد صلاح" في امتحان اللغة الفرنسية للثانوية الأزهرية

كتب – محمود مصطفى:

أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة اللغة الفرنسية، في آخر أيام امتحانات نهاية العام.

وأعرب عدد من طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، عن سعادتهم بسهولة امتحان اللغة الفرنسية.

وتضمن امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية، قطعة خاصة عن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وقصة مساهمته في صعود منتخب كرة القدم لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

وشملت القطعة، منافسته مع عدد من لاعبي قارة أفريقيا للحصول على جائزة أفضل لاعب، وإحرازه هدفًا في الدقائق الأخيرة في مباراة الكونغو، وصعود منتخب مصر لكأس العالم.

ومن جانبه قال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحانات الشهادة الثانوية تسير حتى الآن على ما يرام، ولم توجد أي معوقات.

وأضاف عباس، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوي بشأن وجود أي جزئيات غامضة أو صعبة في امتحان الفرنساوي.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات نهاية العام، يوم الأحد المقبل، إذ يؤدي طلاب القسم العلمي امتحان الأدب والنصوص والتفسير.