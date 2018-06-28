الأزهر يشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر وسطية الإسلام بالعراق

كتب – محمود مصطفى:

شارك وفد رفيع المستوى من قيادات جامعة الأزهر، في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني الذي نظمه ديوان الوقف السني العراقي بالعاصمة العراقية بغداد، تحت رعاية الدكتور حيدر العبادى، رئيس الوزراء العراقى، ويحمل عنوان "وسطيون في مواجهة التطرف".

وضم وفد الأزهر، الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون التعليم، والدكتور محمد عبدالصمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر للرواق الأزهري، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، والدكتور عبدالله سرحان، عميدالدراسات العليا، والدكتور جمال فاروق، عميدكلية الدعوة، والدكتورة إعتماد عبدالصادق، عميدة كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة، والسفير عبدالرحمن موسي، مستشار شيخ الازهر للشؤون الخارجية.

ونقل الوفد للمنظمين والمشاركين بالمؤتمر الذي انطلقت فعالياته أول أمس تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وأكد الوفد، أن الأزهر الشريف دائما في مقدمة صفوف الداعمين للعراق والعراقيين في مواجهة كافة أشكال التطرف، وأن الوسطية والاعتدال هو منهج الأزهر الشريف.