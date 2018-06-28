"أمهات مصر": امتحان الكيمياء صدم الطلاب وأولياء الأمور.. والجغرافيا أسعدتهم

كتبت-ياسمين محمد:

قالت عبير أحمد، مؤسس صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على "فيسبوك"، إن الصفحة مئات الشكاوي من صعوبة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة.

وأدي طلاب الشعبة العلمية "علوم ورياضيات" بالثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة الكيمياء، بإجمالي عدد 368 ألفا و 962 طالبا وطالبة، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا الجغرافيا بإجمالي عدد 234 ألفا و 896 طالبا وطالبة.

وأضافت عبير، في بيان عن الصفحة، اليوم الخميس، أن الطلاب وأولياء الأمور أكدوا صعوبة أغلب أسئلة امتحان الكيمياء وأن عدد كبير من الأسئلة في مستوي الطالب المتميز وليس المتوسط، إضافة إلي صعوبة أغلب المعادلات الكيميائية التي جاءت من فروع كثيره بفرع الكيمياء العضوية وحاجتها لوقت طويل، مستطردين: "الامتحان زفت وحرام عليهم والله.. حسبي الله ونعم الوكيل".

وأشارت عبير إلي أن امتحان مادة الكيمياء تسبب في صدمة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بسبب تأثير ذلك علي درجاتهم في النتيجة والتي قد تحرمهم من الكليات ذات المجموع الأعلي التي يرغبون في الالتحاق بها.

وأكدت عبير علي سهولة امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، موضحين أن الإمتحان في مستوي الطالب المتوسط ولكن يحتاج إلي وقت أطول للإجابة عليه.