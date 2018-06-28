بحضور وزير الزراعة.. بدء الندوة النقاشية لمستشار الرئيس

كتب- أحمد مسعد:

بدأت ندوة نقاشية للدكتور هاني الكاتب، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالقاعة الرئيسية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، بحضور الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويقدم الدكتور الكاتب محاضرة بعنوان "استدامة الزراعة المتكاملة"، لمدة ساعة ونصف.

وقال وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، إن البحث العلمي في النهاية لابد أن يكون القاطرة الحقيقية للتنمية، خاصة في مجال الزراعة، مضيفا: "بلا شك يمكن أن نطور من أدائنا عن طريق ربط الزراعة بالصناعة"، مشيرا إلى أن الرئيس اختار الدكتور الكاتب، مستشارا له، لمجهوداته ونجاحه في المجال الزراعي.

ويحضر الندوة نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز البحوث الصحراء، والدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من الباحثين والعلماء بالمركز الدولي للأعلاف.