الوفد يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو

هند الشامي

هنأ المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، الشعب المصري؛ بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أن الشعب المصري نسيج واحد لا يفت في عضده أي تنظيم أو جماعة أو إرهاب.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، في بيان، اليوم الخميس، إن بيت الأمة كان مشاركا وبقوة في ثورة 30 يونيو من خلال أعضائه بشتى الميادين في مختلف محافظات الجمهورية في ملحمة وطنيه سطرها التاريخ بأحرف من نور.

وأوضح المتحدث باسم حزب الوفد، أن الشعب المصري قادر على بناء المستقبل بشرط أن يستمر في توحده داعيا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير بلدنا الحبيب مصر.