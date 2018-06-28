  • عاجل:تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجرام يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر.. للتفاصيل اضغط هنا:

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح الثانوية الأزهرية

    الوفد يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو

    01:55 م الخميس 28 يونيو 2018
    الوفد يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو

    المستشار بهاء أبوشقة

    هند الشامي

    هنأ المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، الشعب المصري؛ بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أن الشعب المصري نسيج واحد لا يفت في عضده أي تنظيم أو جماعة أو إرهاب.

    وقال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، في بيان، اليوم الخميس، إن بيت الأمة كان مشاركا وبقوة في ثورة 30 يونيو من خلال أعضائه بشتى الميادين في مختلف محافظات الجمهورية في ملحمة وطنيه سطرها التاريخ بأحرف من نور.

    وأوضح المتحدث باسم حزب الوفد، أن الشعب المصري قادر على بناء المستقبل بشرط أن يستمر في توحده داعيا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير بلدنا الحبيب مصر.

    بهاء أبوشقة حزب الوفد الشعب المصري ثورة 30 يونيو

    الخبر التالى:

    بحضور وزير الزراعة.. بدء الندوة النقاشية لمستشار الرئيس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان