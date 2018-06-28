"العصار" و"مميش" يبحثان سبل التعاون المشترك من أجل تنمية محور قناة السويس

كتب- عمر مصطفى:

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والوفد المرافق له بحضور الدكتور نبيل المراغي الخبير الدولي بمجال تنقية المياة وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث أوجة التعاون المشترك من أجل تنفيذ مشروعات تطوير منطقة محور قناة السويس.

رحب "العصار" بالفريق "مهاب"، حسب بيان، وأعرب عن سعادته بالتطور الملحوظ فى تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس والأثر الملموس لذلك على العائدات الإقتصادية للقناة موضحا أن المنطقة الاقتصادية تشهد تسجيل نجاحات عظيمة في تنفيذ مشروعاتها، وناقش العصار آخر مستجدات التعاون بين الوزارة وهيئة قناة السويس فى توريد بعض الآلات والمعدات ومقاطع الصلب اللازمة لتنفيذ مشروعات تنمية القناة، وكذا المشروعات المستقبلية والخاصة بإقامة محطات تحلية المياه فى المنطقة الاقتصادية.

وأكد "العصار" على حرصة على متابعة مشروعات القناة لما لها من مردود إيجابى، معرباً عن إستعداد وزارة الإنتاج الحربي لتسخير كافة إمكانياتها التكنولوجية والفنية والبشرية من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات التى تخدم هيئة قناة السويس والمنطقة الإقتصادية.

بحث اللقاء إمكانية دعم قناة السويس بمحطات تحليه مياة متنقلة وذلك فى إطار إعداد البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.

من جانبه استعرض الدكتور نبيل المراغي الخبير الدولي بمجال تنقية المياة امكانية إقامة وتنفيذ هذه المحطات بسعات مختلفة من خلال مصانع الإنتاج الحربي.

ومن جانبه أعرب "مميش" عن ثقته فى وزارة الإنتاج الحربي والدور الذى تقوم به من أجل المشاركة فى تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس ومشروعات التنمية بالدولة.

وأضاف "مميش" أنه شاهد على التزام الوزارة بتلبية متطلبات مشروعات هيئة القناة، الأمر الذى يدعو إلى استمرار هذا التعاون من أجل إستغلال موارد الدولة المتاحة لإقامة مناطق صناعية ومراكز لوجيستية تساهم في دعم وتعزيز فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

كما وجه "مميش" خلال اللقاء بضرورة التعاون مع الإنتاج الحربي لدراسة عرض المنتجات المدنية بالجمعيات التابعة لهيئة قناة السويس وذلك حتي يتنسي للعاملين هناك والمواطنين بمحافظات القناة الاستفادة من منتجات الإنتاج الحربي.​