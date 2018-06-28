رئيس "الثانوية العامة" يوضح معايير التعامل مع مرض الطالب أثناء الامتحان

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إنه في حالة إصابة أي طالب بحالة إعياء خلال الامتحان، وتقاعس رئيس اللجنة عن عمل تقرير بالحالة، على الطالب التقدم بشكوى للوزارة، لبحثها.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الخميس، عقب انتهاء امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة.

وأضاف حجازي، أنه بعد تقديم الشكوى تفحصها الوزارة، وتستدعي الملاحظين لأخذ أقوالهم، وفي حالة التثبت من شكوى الطالب يسمح له بدخول امتحان الدور الثاني بالدرجة كاملة ويحاسب رئيس اللجنة الذي تقاعس عن أداء عمله.

وأدى طلاب الشعبة العلمية "علوم ورياضيات" بالثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة الكيمياء، بإجمالي عدد 368 ألفا و962 طالبا وطالبة، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا الجغرافيا بإجمالي عدد 234 ألفا و896 طالبا وطالبة.