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    للمرة الثالثة.. القس ناصر كتكوت رئيسًا للمجلس العام للكنائس الرسولية

    01:47 م الخميس 28 يونيو 2018
    للمرة الثالثة.. القس ناصر كتكوت رئيسًا للمجلس العام للكنائس الرسولية

    القس ناصر كتكوت

    كتب- إسلام ضيف:

    فاز القس ناصر كتكوت، برئاسة المجلس العام للكنائس الرسولية في مصر، للمرة الثالثة على التوالي، في أكبر جمعية عمومية حضورًا في الكنيسة الإنجيلية.

    وحصل كتكوت -وفقًا لبيان- اليوم الخميس، على 269 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات البالغة 281 صوتًا.

    حضر الجمعية العمومية القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والقس أكرم ناجي نائبًا عن الطائفة الإنجيلية، وأدار العملية الانتخابية القس مودي جرجس، وبشاي صادق، وكمال حنا، والقس بولس جرجس، والقس ميلاد دوس، والقس مجدي إسحق، وترأس الجلسة القس ناثان كامل بصفته أكبر الأعضاء سنًا.

    ناصر كتكوت الكنائس الرسولية الكنيسة الإنجيلية جمعية عمومية جورج شاكر

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