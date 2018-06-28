نائب الوزير للتعليم الفني: استقبال تظلمات طلاب الدبلومات السبت المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الوزارة ستبدأ استقبال تظلمات طلاب الدبلومات الفنية، السبت المقبل.

وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه على الطالب الراغب في تقديم تظلم من نتيجته، التوجه لمديرية التربية والتعليم التابع لها، وسداد 100 جنيه عن كل مادة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2017- 2018، بنسبة نجاح: 57.58% بالنسبة لنظام الـ3 سنوات، و83.65% بالنسبة لنظام الخمس سنوات.