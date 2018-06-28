  • عاجل:تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجرام يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر.. للتفاصيل اضغط هنا:

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح الثانوية الأزهرية

    نائب الوزير للتعليم الفني: استقبال تظلمات طلاب الدبلومات السبت المقبل

    01:45 م الخميس 28 يونيو 2018
    نائب الوزير للتعليم الفني: استقبال تظلمات طلاب الدبلومات السبت المقبل

    وزارة التعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الوزارة ستبدأ استقبال تظلمات طلاب الدبلومات الفنية، السبت المقبل.

    وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه على الطالب الراغب في تقديم تظلم من نتيجته، التوجه لمديرية التربية والتعليم التابع لها، وسداد 100 جنيه عن كل مادة.

    وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2017- 2018، بنسبة نجاح: 57.58% بالنسبة لنظام الـ3 سنوات، و83.65% بالنسبة لنظام الخمس سنوات.

    محمد مجاهد وزارة التعليم التعليم الفني الدبلومات الفنية طارق شوقي

    الخبر التالى:

    للمرة الثالثة.. القس ناصر كتكوت رئيسًا للمجلس العام للكنائس الرسولية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان