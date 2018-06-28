البابا تواضروس يعين 17 كاهنًا جديدًا بكنائس القاهرة وأمريكا

كتب- إسلام ضيف:

عيّن (سيّم) قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون 17 كاهنًا جديدًا، للخدمة بكنائس القاهرة وكنيسة واحدة بأمريكا.

وصلى بابا الإسكندرية قداس السيامة (التعيين) صباح اليوم بالدير، بمشاركة لفيف من الآباء الأساقفة والكهنة، وسط حضور كثيف من المصلين.

وحسب بيان، اليوم، تمم قداسة البابا تواضروس الثاني، عقب صلاة الصلح، سيامة القس إسطفانوس كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء بولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية و16 آخرين للخدمة بكنائس القاهرة وهم القس أنطونيوس كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء بالزيتون بالقاهرة، القس شنودة كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء بالزيتون بالقاهرة، القس أثناسيوس لكنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالمليحة بالقاهرة، القس مويسيس لكنيسة الشهيد مار جرجس حمامات القبة بالقاهرة، القس كيرلس لكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس حمامات القبة بالقاهرة، القس أبرآم لكنيسة الشهيد مار مينا والملاك رافائيل بالألف مسكن بعين شمس بالقاهرة.

وأضاف البيان: "سيّم بابا الإسكندرية القس إرميا لكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالتجمع الخامس بالقاهرة، القس يوحنا لكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالتجمع الخامس بالقاهرة، القس يوسف لكنيسة القديسة مريم العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالتجمع الخامس بالقاهرة، القس يوحنا لكنيسة السيدة العذراء، والأنبا تكلا بالعبور بالقاهرة".

وتابع البيان: "القس أنطونيوس لكنيسة السيدة مريم العذراء والشهيد مارجرجس بالشروق القاهرة، القس يوسف لكنيسة السيدة العذراء والأنبا أنطونيوس بمدينة بدر بالقاهرة، القس يوسف لكنيسة مارجرجس بالزاوية الحمراء، القس توماس لكنيسة مار جرجس بالزاوية الحمراء بالقاهرة، القس يوسف لكنيسة الشهيدة بربارة بالشرابية بالقاهرة، القس جورجيوس لكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا موسى الأسود بعزبة الهجانة بالقاهرة".​