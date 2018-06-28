وزير الشباب والرياضة يزور معمل القوات المسلحة للكشف عن المنشطات

كتب- عمر مصطفى:

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المعمل المصري؛ للكشف عن المنشطات التابع للقوات المسلحة بالمركز الطبي العالمي، والحاصل على الاعتماد الجزئي الدولي؛ لتحليل عينات الدم وفي انتظار الحصول على الاعتماد النهائي من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الفترة المقبلة.

وحسب بيان، الخميس، قدم قائد المعمل بتقديم عرض حول التجهيزات والإمكانيات الإنشائية الخاصة بالمعمل، وما يتضمنه من أحدث الأجهزة الطبية ومعمل لتجهيز العينات ومعمل للأبحاث ومعمل الكيمياء الحيوية والهرمونات ومعمل أبحاث الدم.

وأوضح الدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المعمل جرى اعتماده جزئيًا بخصوص عينات الدم ويستقبل عينات من الخارج حاليًا، وتبقى مرحلة الاعتماد الكلي بعد الانتهاء من استيفاء شروط الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأعرب الوزير عن شكره وامتنانه للقوات المسلحة المصرية والعاملين بالمعمل على هذا الصرح الكبير مشيدًا بالإمكانيات والأجهزة الحديثة التي ترتقي للمستوى العالمي في مجال الكشف عن المنشطات، معربا عن سعادته بالأطقم ذات الخبرات العالية والتى تعمل وفقًا لأحدث النظم الطبية العالمية في هذا المجال، مؤكدًا أن وجود معمل للكشف عن المنشطات هو أحد الشروط الأساسية لاستضافة أي بطولة دولية أو عالمية كبرى.

يذكر أن المعمل الذي أنشأته القوات المسلحة يعد إضافة قوية للرياضة المصرية باعتباره الثاني في أفريقيا بعد معمل جنوب أفريقيا بالإضافة إلى أنه المعمل الثاني للمنشطات في الشرق الأوسط.