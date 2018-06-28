مستشار العلوم: في انتظار نتيجة عينة الكيمياء للفصل في شكاوى الطلاب

كتبت- ياسمين محمد:

علق يسري ساويرس، مستشار العلوم بوزارة التربية والتعليم، على شكاوى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، من صعوبة بعض أسئلة امتحان الكيمياء، خاصة المعادلات وأسئلة الكيمياء العضوية، بأنه سيعقد اجتماعا مع مقدري الدرجات واللجنة الفنية واضعي الامتحان؛ لدراسة هذه الشكاوى ومعرفة مدى صحة شكاوى الطلاب.

وأكد ساويرس، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن أعضاء اللجنة الفنية واضعي الامتحان، أساتذة متخصصين وأكفاء في المادة، وأن الامتحان مطابق للمواصفات، مشيرا إلى أنه في ضوء نتيجة العينة العشوائية سيتم تحديد مدى توازن الامتحان واتخاذ الإجراء اللازم لصالح الطلاب.

وأدي طلاب الشعبة العلمية "علوم ورياضيات" بالثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة الكيمياء، بإجمالي عدد 368 ألفا و 962 طالبا وطالبة، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا الجغرافيا بإجمالي عدد 234 ألفا و 896 طالبا وطالبة.​