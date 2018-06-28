  • عاجل:تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجرام يهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر.. للتفاصيل اضغط هنا:

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح الثانوية الأزهرية

    مستشار العلوم: في انتظار نتيجة عينة الكيمياء للفصل في شكاوى الطلاب

    01:33 م الخميس 28 يونيو 2018
    مستشار العلوم: في انتظار نتيجة عينة الكيمياء للفصل في شكاوى الطلاب

    أرشيفية

    كتبت- ياسمين محمد:

    علق يسري ساويرس، مستشار العلوم بوزارة التربية والتعليم، على شكاوى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، من صعوبة بعض أسئلة امتحان الكيمياء، خاصة المعادلات وأسئلة الكيمياء العضوية، بأنه سيعقد اجتماعا مع مقدري الدرجات واللجنة الفنية واضعي الامتحان؛ لدراسة هذه الشكاوى ومعرفة مدى صحة شكاوى الطلاب.

    وأكد ساويرس، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن أعضاء اللجنة الفنية واضعي الامتحان، أساتذة متخصصين وأكفاء في المادة، وأن الامتحان مطابق للمواصفات، مشيرا إلى أنه في ضوء نتيجة العينة العشوائية سيتم تحديد مدى توازن الامتحان واتخاذ الإجراء اللازم لصالح الطلاب.

    وأدي طلاب الشعبة العلمية "علوم ورياضيات" بالثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة الكيمياء، بإجمالي عدد 368 ألفا و 962 طالبا وطالبة، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا الجغرافيا بإجمالي عدد 234 ألفا و 896 طالبا وطالبة.​

    يسري ساويرس وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة طلاب الشعبة العلمية نتيجة الكيمياء

    الخبر التالى:

    وزير الشباب والرياضة يزور معمل القوات المسلحة للكشف عن المنشطات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان