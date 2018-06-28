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    ​"مدبولي" يُكرم وزير الصناعة السابق

    12:24 م الخميس 28 يونيو 2018
    ​"مدبولي" يُكرم وزير الصناعة السابق

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع مجلس الوزراء للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق؛ تكريمًا له على ما أنجزه، بحضور المهندس عمرو نصار، الوزير الحالي.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف بتكريم جميع الوزراء السابقين، الذين أدوا دورهم في الفترة السابقة، لنعطي رسالة مهمة بأن الدولة تقدر جميع مسئوليها، الذين خدموا الوطن.

    مصطفى مدبولي وزارة الإسكان مجلس الوزراء طارق قابيل

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