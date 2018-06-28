بتكلفة 100 مليون جنيه.. افتتاح متحف "سوهاج ومعبد أبيدوس" أغسطس المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

قال المهندس وعد الله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إن الوزارة ستفتتح مشروعات قريبا بعد الانتهاء منها، أبرزها مشروع متحف سوهاج القومي بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، ومعبد أبيدوس بتكلفة تخطت 30 مليون جنيه، خلال شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن منطقة آثار أبيدوس تتمتع بآثار رائعة تمتد لعصور فرعونية مختلفة بداية من عصر ما قبل الأسرات.

وأوضح أبوالعلا، لمصراوي، اليوم الخميس، أن قطاع المشروعات يسير بخطى ثابتة في أعمال تطوير المشروعات الأثرية بمصر، بداية بتطوير مشروع منطقة الهرم بالجيزة، ومرورا بتطوير طريق الكباش بالأقصر، ثم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، حتى المعبد اليهودي بشارع عدلي بالقاهرة، بالإضافة إلى متحف قصر الأمير محمد علي بشبرا، وغيرها من المشروعات الأخرى.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنفسه متحف سوهاج القومي، أكبر مشروع سياحي تنتظره المحافظة منذ أكثر من ربع قرن، بإنجاز وتشغيل المتحف بعد تعطل دام لسنوات زادت على الـ38 عاما، بسبب مشاكل مع المقاول المنفذ والروتين وضعف التمويل.