نائب وزير التعليم: مصر لن تتقدم اقتصاديا إلا بتطوير التعليم الفني

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالتعليم الفني، لأنه أساس تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من المتوقع لمصر بحلول عام 2050، أن تكون إحدى الدول الرائدة في الاقتصاد على مستوى العالم.

وأضاف مجاهد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان نايجة الدبلومات الفنية، إنه سيتم تعميم نظام "الجدارات المهنية"، على المدارس الفنية، والذي يعني ربط التعليم الغني بمتطلبات سوق العمل، من خلال تصميم المناهج وفقا لمتطلبات الصناعة، والتركيز على تعليم الطلاب مهارات حياتية تجعلهم مطلوبين في سوق العمل.

ولفت مجاهد إلى تعميم نموذج التقدم للاعتماد على المدارس الفنية قريبا؛ لتحفيز كل المدارس البالغ عددها نحو 1200 مدرسة على تحري معايير الجودة والاعتماد.

وأكد مجاهد أنه خلال العامين المقبلين سيتم اعتماد مئات المدارس الفنية من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد.​