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    أول تعليق من "التعليم" بشأن وجود ظلم بتصحيح الثانوية العامة

    11:58 ص الخميس 28 يونيو 2018
    أول تعليق من "التعليم" بشأن وجود ظلم بتصحيح الثانوية العامة

    رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام

    كتبت – سحر عزام:

    قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة لا تخضع لأي ضغوط وتعمل وفق منهج علمي، من خلال أخذ القرار وفقا للهيئة الفنية واضعة الامتحانات ونتائج العينة العشوائية.

    وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن ما نشره بعض المعلمين عن وجود ظلم في أعمال التصحيح عار تماما من الصحة، ووزارة التربية والتعليم يهمها صالح الطلاب، من خلال منح الدرجة لأي طالب كتب معلومة علمية صحيحة في مادة الديناميكا لطلاب شعبة الرياضيات.

    وتابع، أن الامتحانات سارية الأحد المقبل لطلاب الثانوية العامة ولن تطبق عليهم إجازة 30 يونيو، لافتًا لسيطرة وزارة التربية والتعليم على الغش في امتحانات هذا العام مع ضبط فقط 50 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب على مستوى الجمهورية.

    رضا حجازي قطاع التعليم العام وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة

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