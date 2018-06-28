اليوم.. "أطفال بلا مأوى" أولى حلقات أميرة بدر على شاشة الحياة

كتب- مصطفى علي:

تستعد الإعلامية أميرة بدر، لتقديم أولى حلقاتها من برنامج "أنا والناس" عبر شاشة الحياة؛ بعد تطويرها وعمل خطة برامجية جديدة.

وقالت "بدر"، في بيان، الخميس، إن البرنامج الجديد سيدور في إطار اجتماعي إنساني، يعرض أيام الخميس والجمعة والسبت، لمدة ساعتين على الهواء، من 3 حتى الـ5 عصرًا، مؤكدة أن موضوع الحلقة الأولى سيكون مفأجاة للجمهور.

وأوضحت أن البرنامج يعتمد على الإيجابية والاهتمام بالمشروعات الاجتماعية التي تتبناها الدولة والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية ونقل التفاؤل للمجتمع والمواطنين.

ويقدم البرنامج خدمات علاجية للمواطنين في العديد من المستشفيات الخاصة، وبمشاركة كبار الأطباء في التخصصات المختلفة، كما سيتم إجراء العديد من العمليات الجراحية منها العيون والقلب وغيرها.

وأعلنت أميرة، أهمية التواصل عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"؛ لمساعدة الحالات الإنسانية.

ويبدأ البرنامج أولى حلقاته اليوم الخميس، بحلقة عن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجولة من داخل إحدى دور الرعاية والوحدات المتنقلة.