وزيرا التنمية المحلية والهجرة يبحثان مطالب المصريين بالخارج

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة.

‎وحسب بيان، اليوم، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، أهم مطالب العاملين المصريين بالخارج الخاصة بمد الإجازة والقرارات التي صدرت للتيسير على المواطنين، كما قدمت العقبات التي لازالت تواجههم في عدد من المحافظات ومقترحات حلها.

وتناول اللقاء عددًا من الأفكار الخاصة بمجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، ومنها بحث توفير برامج لتدريب وتأهيل العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج من أجل مساعدتها في الحصول على فرص عمل بطرق مشروعة تكفل لهم حياة آمنة ومستقرة.

وبحث الجانبان، تنسيق الجهود بين الوزارتين مع جميع المحافظات لتحديد وحصر فرص العمل الموجودة بالمشروعات القومية بكل محافظة وعرضها للعاملين العائدين من الخارج للعمل بها .

‎كما بحث اللواء محمود شعراوى والسفيرة نبيلة مكرم توسيع مجالات التعاون والتنسيق بين الوزارتين وعدد من الوزارات الأخرى لخلق فرص عمل للشباب بالمحافظات، والتعاون مع المستثمرين المصريين بالخارج وبعض الدول المانحة لإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات؛ للعمل على الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة في المحافظات الأكثر تصديرًا لها.

