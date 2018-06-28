"الإسكان" تعلن موعد تشغيل أول مجمع ترفيهي في العلمين الجديدة

​كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأن الوزارة ممثلة في هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك الإسكان والتعمير، بالتعاون مع شركة Hi-Lights و شركة RMC، أنشأت أول وأكبر مجمع ترفيهي في مدينة العلمين الجديدة، وسيجري تشغيله هذا العام، في منطقة متميزة على الطريق الساحلي الإسكندرية / مطروح، بعد بوابة 7 مارينا.

وحسب بيان، الخميس، لفت عباس، إلى أن ذلك المجمع سيضم مجموعة من الكافتيريات والمطاعم التي تقدم خدماتها لمرتادي المدينة، والمصيفين، وسيكون هذا المجمع بداية حقيقية للإعلان عن تشغيل هذه المدينة التي تقع على ساحل البحر المتوسط، في منطقة ساحرة لن تتكرر.

وأوضح أن المدينة بدأ فيها حجز الوحدات السكنية بالأبراج المطلة على البحر مباشرة، وهناك إقبال كبير على الحجز، ويجري حاليا الاستعداد لطرح وحدات أخرى للحجز بالاسكان المتميز، في المنطقة الجنوبية بالمدينة.

ولفت إلى أن هذا المشروع يأتى في نطاق تطور مجال الصناعات الترفيهية في مصر ودمج هذه الصناعة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثه.

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