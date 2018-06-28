الأرصاد تعلن انتهاء الموجة الحارة في القاهرة

كتبت – سحر عزام:

قال أحمد فاروق، مدير عام مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستتجه نحو الانخفاض اليوم بمعدل يتراوح ما بين 4 و5 درجات بعد الارتفاع المؤقت الذي حدث أمس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "extra news"، اليوم الخميس، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري ستعود لمعدلاتها الطبيعية، لتسجل اليوم 37 درجة بعد أن تراوحت بالأمس ما بين 40 و41 درجة.

وتابع، أن درجات الحرارة على جنوب الصعيد ستظل شديدة الحرارة اليوم، وتصل إلى 44 درجة، لافتًا إلى أن حالة البحرين المتوسط والأحمر تسمح بحركة الملاحة والصيد.