"خارجية النواب" تستقبل وزيرتي الاستثمار والثقافة الأسبوع المقبل

كتب-إسلام ضيف:

تستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة، عددًا من الوزراء والسفراء الأسبوع المقبل.

وقال رضوان، في بيان، الخميس، إن اللجنة تستقبل الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، في اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم العلاقات الثنائية المصرية ودول العالم ودور الوزراة في جذب رؤس أموال واستثمارات جديدة.

وأوضح البيان أن اللقاء يهدف إلى التعريف بمفاهيم التعاون الدولي والعلاقات الدولية وكذلك المبادئ والأشكال والجوانب المختلفة والأهداف والأطراف والتطبيقات، ومن ضمنها مشاريع التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية.

ولفت رضوان إلى أن اللجنة ستستقبل وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم، يوم الأربعاء؛ لشرح رؤية وخطة عمل الوزراة في دعم العلاقات المصرية مع دول العالم، كما يهدف اللقاء الي الحديث عن الدبلوماسية الثقافية و تزايد أهمية القوة الناعمة وبداية النظر إلى "الثقافة" كواحدة من محددات السياسة الخارجية لأي بلد.