"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحان الثانوية العامة، صحة ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بعض أسئلة مادة الكيمياء للثانوية العامة، زعما أنها من أسئلة الامتحان الذي سيؤديه طلاب الشعبة العلمية، في التاسعة من صباح اليوم الخميس.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، قال حجازي إنه تواصل على الفور مع المطبعة السرية بالجهة السيادية المسئولة عن الطباعة، التي أكدت عدم صحه كل ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن وهذه الأسئلة لا تمت بصلة لامتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عدد من الأسئلة زاعمة أنها تسريبا لامتحان الكيمياء المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادتي الكيمياء للشعبة العلمية "علوم ورياضيات"، بإجمالي عدد 368 ألفا و 962 طالبا وطالبة، والجغرافيا للشعبة الأدبية بإجمالي عدد 234 ألفا و 896 طالبا وطالبة، ب1777 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبدأ الامتحان في تمام التاسعة صباحا، ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.

ويعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، مؤتمرا صحفيا في تمام الثانية عشرة والنصف، لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية والإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور.