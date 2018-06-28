اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا

كتبت-ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادتي الكيمياء للشعبة العلمية "علوم ورياضيات"، بإجمالي عدد 368 ألفا و 962 طالبا وطالبة، والجغرافيا للشعبة الأدبية بإجمالي عدد 234 ألفا و 896 طالبا وطالبة، ب1777 لجنة على مستوى الجمهورية.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام الثامنة والربع صباحا، وفقا لتعليمات رئيس عام الامتحان؛ ليتسنى لأفراد التأمين تفتيش الطلاب واستخراج الأجهزة الإلكترونية بحوزتهم.

ويبدأ الامتحان في تمام التاسعة صباحا، ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.

ويعقد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحان، مؤتمرا صحفيا في تمام الثانية عشرة والنصف، لإعلان حالات الغش التي توصلت إليها غرفة العمليات المركزية والإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور.

وينتهي ماراثون الثانوية العامة، الأحد المقبل بامتحانات: الجيولوجيا، والاستاتيكا، والفلسفة والمنطق.