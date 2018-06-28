"لوفتهانزا" : كفاءة الاستهلاك وفرت وقود إضافي لـ 250 رحلة جوية

كتب - طه عبيد:

نجحت شركة الطيران الالمانية "لوفتهانزا" في تحقيق رقماً قياسياً جديداً في كفاءة استهلاك الوقود ، سجلت طائراتها لنقل الركاب في عام 2017، ما معدله 3.68 لتراً من الوقود لنقل الركاب لمسافة تبلغ 100 كيلومتر ، في حين كان معدل الاستهلاك عام 2016 نحو 3.85 لتراً لكل 100 كيلو متر ، بعد ان نفذ خبراء كفاءة استهلاك الوقود في "لوفتهانزا" 34 مشروعاً لتوفير الوقود ، ما ساهم في خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بأسلوب مستدام بنحو 64400 طن ، وبلغت كمية الوقود التي تم توفيرها 25.5 مليون لتر، ما يعادل استهلاك حوالي 250 رحلة طيران ذهاب وعودة بين ميونيخ ونيويورك ، بطائرة ايرباص A350-900 ، وبلغ التأثير المالي الإيجابي لهذه التدابير نحو 7.7 مليون يورو .

أوضح كارستن سبوهر رئيس الشركة التنفيذي ضمن تقرير الاستدامة "Balance" النتائج الاستثنائية ، والتي مثلت ثمرة جهود دؤوبة لتطوير أسطول طائراتنا ، وتحقيق أرقى مستويات الكفاءة ، وامد مواصلة الاستثمار في الطائرات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود والضجيج المنخفض ، لتحقيق رحلات صديقة للبيئة أكثر من أي وقت مضى .

وقال قامت الشركة عام 2017 بتشغيل 29 طائرة جديدة، من طرازات "إيه 350 -900" ، و"إيه 320 نيو" ، و"بومباردييه سي" ذات الكفاءة العالية ، وتنتظر الشركة استلام طلبياتها من الطائرات التي تبلغ بالمجمل 190 طائرة والمتوقع تسليمها بحلول 2025 .