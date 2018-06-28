ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 27 37

وسط الدلتا 26 36

الإسكندرية 22 30

بلطيم 22 29

مطروح 22 29

السلوم 20 30

سيوة 22 34

بورسعيد 26 30

دمياط 24 30

العريش 17 31

رفح 18 30

الإسماعيلية 25 36

السويس 25 36

رأس سدر 24 36

نخل 18 36

نويبع 29 39

طابا 25 37

كاترين 19 34

الطور 26 34

شرم الشيخ 29 41

الغردقة 27 40

مرسى علم 31 40

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 23 37

أسيوط 26 38

سوهاج 26 39

قنا 29 43

الأقصر 27 45

أسوان 30 45

أبوسمبل 29 44

الوادى الجديد 27 42

شلاتين 27 37

أبو رماد 29 36

راس حدربة 28 35

حلايب 29 35